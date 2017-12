Câmara de Braga anuncia encerramento do Balcão Único na sexta-feira

O Município de Braga informa que o Balcão Único de atendimento ao público, localizado no edifício do Pópulo, irá encerrar na próxima Sexta-feira, dia 29 de Dezembro, às 16h00, por motivo de actualização da aplicação Mynet.



Devido à previsão d e grande afluência de munícipes neste horário a ´senhas C - urbanismo´, ficará condicionado o encerramento a partir das 15h00 de modo a garantir o término das sessões às 16h00.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Braga ***

