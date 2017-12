Condicionamentos à normal circulação de trânsito

O Município de Braga informa que entre os dias 30 de Dezembro e 1 de Janeiro haverá condicionamentos no estacionamento e circulação automóvel devido à realização da Festa de Passagem de Ano 2017/2018.



Assim, é proibido o estacionamento em toda a Avenida Central a partir d as 11H00 do dia 30 de Dezembro até às 08H00 do dia 01 de Janeiro. É também proibido o trânsito automóvel na Rua do Sardoal e Rua de S. Gonçalo no dia 31 de Dezembro das 23H00 às 01H00 do dia 01 de Janeiro.



