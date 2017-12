Famalicão: Associação de Moradores das Lameiras celebrou ‘Sonhos Com Vida’

As festividades de Natal da Associação de Moradores das Lameiras tiveram como fio condutor o slogan do novo projecto sócio-educativo - ‘Sonhos Com Vida’ - que envolveu, crianças, jovens, famílias e pessoas idosas numa mística de alegria, ternura e a surpresa permanente do despontar de sonhos que se tornam realidade.



A festa teve como palcos o grande auditório da Casa das Artes e as instalações do Centro Social das Lameiras/Associação de Moradores das Lameiras, “onde circulou a vida e os sonhos que esta produz; celebrou-se a fé com tudo de belo que a mesma irradia e fez-se festa que envolveu, animou e contagiou a todos com o espírito natalício”, assinalou a organização.



Mais de um milhar de pessoas participaram de forma directa ou indirecta em todas as festividades, que se estenderam aos outros dias da semana que antecederam e deram sequência ao Natal.



À semelhança dos anos anteriores mais de uma centena de crianças do CATL - Centro de Actividades dos Tempos Livres e do CEAJ - Centro de Estudos e Animação Juvenil, participaram no programa férias desportivas dinamizadas pelo pelouro da Educação da Câ- mara Municipal de Vila Nova de Famalicão.



A Festa do dia 20, apresentada por Car la Faria, contou com as crianças e os pais das respostas sociais da área infanto-juvenil. Foram duas horas de festa, com diferentes representações, que passaram pela música, teatro, declamações, danças e interação entre os pais e os seus filhos. Jorge Faria, presidente da direção, dirigindo-se aos presentes afirmou que “esta festa foi preparada com muito trabalho, que implicou várias noites e fins-de--semana a ser preparada e por isso sentia-se feliz por aquele momento. Aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho de todos”.



Para Ademar Carvalho, adjunto do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,“a tradição destas festividades nas Lameiras têm o mérito de apresentar coisas novas, por isso é com grande alegria que represento aqui o autarca Paulo Cunha. A câmara tem-vos no coração”, acrescentou e desejou a todos boas festas de Natal e Ano Novo. No passado dia 22, nas instalações do Centro Social das Lameiras, foi a vez do sector sénior entrar em acção. O dia começou com a celebração da Eucaristia, dedicada às pessoas idosas e suas famílias. Depois seguiu-se o tradicional almoço de Natal com as pessoas do lar, centro de dia e apoio domiciliário, a que presidiu a vereadora da família Sofia Fernandes.

