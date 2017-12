Cabo Verde, Brasil e Caraíbas continuam destinos de eleição dos bracarenses

Quando ‘bater’ as 12 badaladas são muitos os bracarenses que vão estar numa praia paradisíaca em Cabo Verde, no Brasil ou numa das ilhas das Caraíbas. Atraídos pelo calor e pelas paisagens, os bracarenses com algum poder de compra não abdicam de passar uns dias fora de casa nesta altura do ano. A juntar a estes destinos tradicionais, os bracarenses arriscaram e é ver, este ano, na lista dos mais procurados o Dubai ou a cidade de Marraquexe, em Marrocos.



Hugo Domingues, responsável da loja da Agência Abreu, situada na Avenida Central, adiantou que o destino Marraquexe literalmente “voou”. “A cidade marroquina foi o destino que mais se vendeu e muito rápido”, confirmou aquele responsável, referindo que a seguir na lista surge S. Salvador da Baía, no Brasil, até porque é “um destino com muita tradição”. Nos destinos mais procurados nesta altura do ano aparecem ainda as Caraíbas, “com valores muito superiores”, e Cabo Verde. E este país africano “já esgotou há mais de um mês”. Hugo Domingues explicou: “não é dos destinos mais caros e para quem tem crianças é o ideal, porque acaba por ser uma viagem relativamente curta”.



A par da ja tradicional cidade de Nova Iorque, a “novidade” deste ano foi mesmo o Dubai. “Vendeu-se muito bem, porque também estava a bom preço”, atirou.

Este ano, continuou aquele responsável, “as pessoas fizeram reserva muito muito mais cedo o que facilitou na organização do trabalho da agência e, além disso, fica sempre muito mais acessível para os clientes, que acabam também por ter mais opções”.



Em média as viagens para o Brasil, para uma seman a, “ficaram por 2.400 euros por pessoa em hotéis de luxo e 1500 euros para hotéis mais acessíveis. Já Cabo Verde também ficou perto de mil euros para quem marcou com alguma antecedência”, exemplificou Hugo Domingues, confirmando que a altura da Passagem de Ano “já é cara por si, mas se as pessoas marcarem com antecedência fica sempre mais acessível”.



O certo é que “a maioria dos destinos está lotada, já não há lugares para vender, garantiu.

Na Agência Avic, os destinos para o exterior são idênticos. Magda Correia e Luís Mota Lopes, técnicos de turismo, adiantaram que a escolha das famílias recaiu sempre entre Caraíbas ou Brasil.



Mas a novidade deste ano parece mesmo ser o Dubai. E aqueles técnicos de turismo confidenciaram que venderam um pacote a uma família, de quatro pessoas, de cerca de 50 mil euros. “A família partiu no dia 23 em direcção ao Dubai e ficou por lá até o dia 26, seguindo depois para as ilhas Maurícias, onde vão permanecer até o dia 4 de Janeiro. Daí voltam ao Dubai, regressando a Braga no dia 6”.



Também na Agência Caravela, Cabo Verde foi um dos destinos preferidos. “É um dos destinos de calor mais próximo e logo muito procurado nesta altura do ano”, assegurou a técnica de turismo, Mónica Sousa, referindo que Caraíbas e Brasil também continuam a ser muito procurados. “Os bracarenses são muito fiéis aos destinos”, vincou aquela responsável, contando que “as pessoas que tinham menos poder de compra no período de crise voltam a viajar. Mas quem tem mais dinheiro quer sempre viajar mais e melhor. Habituam-se a determinada qualidade de hotel que depois já só ficam em locais do mesmo género”.

