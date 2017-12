S. Vicente: Loja Social entregou 80 cabazes

autor Redacção num. de artigos 35205

A Junta de S. Vicente, através da sua Loja Social, entregou, na passada semana, oitenta cabazes a famílias fragilizadas da freguesia vicentina.

Na quadra natalícia, como já vem sendo hábito, a Loja Social da Freguesia, com esta oferta , dá uma pequena ajuda para tornar o Natal mais confortável às famílias carenciadas.



Para entregar os cabazes (50 para adultos e 30 para crianças), Manuela Gonçalves, coordenadora da equipa de voluntários da Loja Social de S. Vicente, contou com as presenças do presidente da Junta, Jorge Pire e de Bernardino Sousa e Domingos Alves, secretário e vogal para a Cultura, respectivamente.



“A composição dos cabazes resultou da oferta por parte de instituições e de particulares e resultou numa generosa oferta de bens alimentares para as referidas famílias carenciadas da freguesia”, refere a autarquia local em comunicado.



Jorge Pires, que fez questão de marcar presença no acto da entrega dos cabazes (quer dos adultos, quer das crianças), destacou o excelente trabalho desenvolvido pela Loja Social da Freguesia no apoio a quem mais precisa. Já são mais de duas centenas de famílias apoiadas pela Loja.



“Temos sempre a preocupação de dar o máximo apoio aos nossos fregueses através da Loja, nomeadamente com o apetrechamento da mesma com as condições essenciais, até porque a maior parte dos bens doados são géneros alimentícios que precisam de condições adequadas”, destacou o autarca.



Todos os elementos do executivo desejaram aos fregueses e ao pessoal da Loja Social umas boas festas.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas