PSP deteve 13 pessoas pela prática de vários crimes

A Polícia de Segurança Pública (PSP) do distrito de Braga de- teve, entre os dia 22 e 26 deste mês, 13 pessoas pela prática de vários crimes em Braga, Vila Nova de Famalicão, Guimarães e Barcelos.

Sete dos detidos cometeram o crime de condução de viaturas sob o efeito do álcool, em Braga, Vila Nova de Famalicão e Guimarães. Os detidos, com idades entre os 24 e os 54 anos, apresentaram taxas de àlcool no sangue entre os 1,37 e os 2,81 gramas por litro.



Ainda em Braga, a PSP local, deteve um outro indivíduo por estar na posse de várias armas e munições, sem ter a respectiva licença de uso e porte. As armas e as munições foram apreendidas.

A PSP bracarense f oi também alertada para um furto no interior de uma pastelaria da Avenida Visconde Nespereira. Um homem e uma mulher, de 43 e 53 anos foram entregues aos agentes sob detenção. Os suspeitos tinham ainda na sua posse o dinheiro furtado, que lhe foi aprendido.

Em Vila Nova de Famalicão foi ainda detido um homem de 57 anos por se ter recusado a fazer o teste de álcool, incorrendo no crime de desobediência.



Em Barcelos, a PSP deteve na Rua da Estrada um cidadão de 21 anos que estava a conduzir um automóvel sem ter a respectiva licença.

Todos os detidos foram notificados para comparecerem nos serviços do Ministério Público dos tribunais das respectivas comarcas.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas