Póvoa de Lanhoso: Despiste de carrinha causa ferimentos ligeiros no condutor

O despiste de uma carrinha, ontem de manhã, na freguesia de Frades, concelho da Póvoa de Lanhoso, causou ferimentos sem gravidade no condutor e único ocupante da viatura.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 103, por volta das 11.10 horas.



A viatura seguia no sentido Chaves - Braga e, por razões que ainda estão por apurar, embateu no separador central acabando por capotar.



A vítima, Avelino Silva, de 46 anos e residente em Valongo, foi assistida no local e transportada ao Hospital de Braga pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.

Nas operações de socorro e limpeza da via, estiveram envolvidos 11 homens, apoiados por 4 viaturas.

Elementos da Divisão de Trânsito da GNR tomaram conta do sinistro.





