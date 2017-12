Serviços dos CTT das Taipas regressarão à Estação dos Correios

A decisão de não renovação do contrato de prestação de serviços que instalou um posto dos CTT na Junta de Freguesia de Caldelas, a cerca de 100m da Estação de Correios, foi tomada depois de reunião de avaliação entre os representantes das instituições, findos os seis meses do primeiro contrato.



No documento que sustenta a deliberação da Junta de Freguesia de denunciar o contrato de prestação de serviços pode-se ler que as principais razões para a não continuação do serviço são: o baixo número de vale de reformas pagos e que tinha motivado a instalação do posto; o serviço dar prejuízo à Junta de Freguesia, que financiou com o dinheiro dos contribuintes a manutenção daquele posto; a perspectiva futura dos CTT de deixar de retribuir os parceiros com a comissão fixa, mantendo apenas a comissão variável, como já acontece nos novos contratos a celebrar, o que significaria mais prejuízo; a incapacidade da Junta de Freguesia de cumprir com as suas obrigações contratuais, por falta de recursos humanos, e falta de co ndições de segurança, designadamente, garantir que os serviços contratados estivessem todos disponíveis e garantir o cumprimento do horário de funcionamento por falta de recursos humanos; garantir condições de segurança.



No mesmo documento também se dá como garantido, pela voz do representante dos CTT’s, o não encerramento da estação de Correios em Caldas das Taipas, e a continuação dos serviços postais e dos restantes serviços disponíveis aos taipenses. Os serviços manter-se-ão em funcionamento na Junta de Freguesia, até à data limite de 31 de janeiro, regressando a partir dessa data à Estação dos Correios das Taipas ou à sede de um novo parceiro na freguesia.

Desta forma, o actual executivo dá cumprimento à deliberação da Assembleia de freguesia que desde o início não ratificou a celebração do contrato de prestação de serviços, celebrado pelo executivo da Junta de Freguesia liderado por Constantino Veiga, que apesar disso procedeu à instalação do posto de correio na Sede da Junta de Freguesia.

