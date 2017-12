Paulo Cunha visita bombeiros do concelho na véspera da passagem do ano

Pouco faltava para a hora da Ceia de Natal, quando o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, acompanhado da vereadora da Saúde Pública, Sofia Fernandes, visitava as equipas médicas dos Hospitais de Riba de Ave e de Vila Nova de Famalicão, destacadas para trabalhar na noite de Natal.



No próximo domingo, 31 de janeiro véspera de Ano Novo, Paulo Cunha visita as equipas das Corporações de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão e Riba de Ave e do Núcleo da Cruz Vermelha de Ribeirão, que estarão de serviço na noite da passagem do ano.



As visitas que o autarca faz questão de realizar todos os anos, na véspera de Natal e de Ano Novo, levando Bolo-Rei e uma garrafa de Espumante “simbolizam o agradecimento coletivo da comunidade famalicense para com as pessoas que prescindem de estar com os seus familiares nestas noites de celebração para estarem ao serviço do bem comum”, conforme salienta. “É apenas um gesto simples mas que representa muito, representa um enorme obrigado em nome dos famalicenses”, acrescenta.



