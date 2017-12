Promoção turística do destino Guimarães discutida com sector do alojamento concelhio

A vereadora do Turismo da Câmara Municipal de Guimarães, Sofia Ferreira, esteve reunida, nos dias 11 e 15 de dezembro, com vários stakeholders da área do alojamento do concelho de Guimarães. As reuniões, onde estiveram presentes 40 responsáveis deste sector, destinaram-se a encontrar as melhores soluções para a promoção turística do destino Guimarães nos mercados interno e externo.



Dos trabalhos, divididos pelas categorias Hotelaria, Alojamento Local, Pousada da Juventude, Turismo de Habitação e Turismo em Espaço Rural, resultou um entendimento na necessidade de executar trabalho conjunto e contínuo com os privados do sector do alojamento, designadamente na promoção turística do destino Guimarães nas feiras nacionais e internacio nais e na elaboração de um plano de acção para a diversificação e valorização da oferta turística de Guimarães. Nesse sentido, em janeiro, no stand do projecto Guimarães Marca da Feira “Heimtextil2018”, a realizar em Frankfurt, Alemanha, está prevista a divulgação da oferta turística das entidades que operam no concelho. Para finais de Fevereiro, está a ser elaborado um plano de representação e participação no Stand de Guimarães da BTL2018 - Bolsa de Turismo de Lisboa.



Estas são, para já, as duas acções mais imediatas, num conjunto de iniciativas que se espera sejam desenvolvidas em prol do sector turístico no Concelho de Guimarães.



