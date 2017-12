Bandas filarmónicas de Montalegre actuam no auditório municipal

O habitual concerto da época natalícia reuniu, este ano, as duas bandas de música do concelho de Montalegre. Se por um lado, proporcionaram animação nesta quadra festiva, por outro, apresentam o trabalho que é desenvolvido ao longo do ano por estas coletividades. Foi uma estreia para Banda Filarmónica de Salto que abriu o serão e surpreendeu pela evolução apresentando interpretações com muito nível. A Banda Musical de Parafita já habitou a plateia a atuações memoráveis que primam pela originalidade e diversidade de estilos e mais uma vez não fugiu à regra. Uma noite recheada de cultura musical que mostrou o que de melhor se faz no concelho e contribuiu par a avivar o espirito natalício dos barrosões.





Orlando Alves, presidente da Câmara Municipal de Montalegre, mostrou-se «positivamente surpreendido» com a atuação da Banda Filarmónica de Salto, da qual foi um dos impulsionadores desde o início da formação. Tratou-se da primeira atuação no auditório municipal com «uma prestação fantástica, entusiasmante e dignificante». Quanto à Banda Musical de Parafita há muito que lhe é «reconhecido o mérito e mais uma vez mostra um nível muito elevado». Uma noite com «muita qualidade musical», rematou o autarca.



