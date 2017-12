Braga: Santa Casa homenageia Papa da Misericórdia

Porque S. João Paulo II “foi um grande apóstolo da Misericórdia”, a Santa Casa da Misericórdia de Braga decidiu assinalar, ontem, o segundo aniversário da reabertura do Palácio do Raio com a benção e inauguração de um busto daquele Papa. “Existe uma grande sintonia entre o que é a actividade desta Santa Casa e o que foi uma das maiores preocupações do homenageado: o serviço à pessoa humana, particularmente aos seres humanos mais fragilizados”, justificou o provedor da Misericórdia, Bernardo Reis.



O busto de João Paulo II, da autoria do escultor Hélder Carvalho, foi colocado na zona ajardinada do Palácio do Raio, imóvel que reabriu há dois anos como Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga (CIMMB).



O vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino Marques, relevou, na cerimónia de ontem, a relevância que o CIMMB, pelas dezenas de milhares de visitantes que atraiu nestes dois anos, tem tido na “criação de uma nova centralidade” numa zona da cidade afectada pela saída do Hospital de S. Marcos.



O arcebispo primaz de Braga, que benzeu o busto de S. João Paulo II, defendeu que “uma estátua não é um simples objecto que se coloca numa praça ou numa rua”, antes “uma voz que fala”.

D. Jorge Ortiga recordou que “a voz de João Paulo II veio de longe mas era próxima das mais variadas temáticas”, destacando o prelado as mensagens que o Papa transmitiu em defesa dos valores da família e dos jovens.



A mesa administrativa da Santa Casa da Misericó rdia de Braga aproveitou o segundo aniversário do CIMMB para o lançamento do n.º 13 da sua revista anual.

Marta Lobo de Araújo, da Universidade do Minho, destacou a dezena de artigos de natureza histórica que a publicação apresenta neste número, metade dos quais respeitantes ao passado da cidade de Braga.



As memórias do colóquio ‘Rostos da Diáspora Sefardita’, realizado em Outubro último no CIMMB, preenche parte da revista, que apresenta ainda textos na secção ‘Misericórdia(s) hoje’ e ‘Ao ritmo dos dias’, esta última da responsabilidade de Silva Araújo, mesário que assina outros quatro artigos da publicação.



“É necessário e essencial as Misericórdias darem a conhecer a sua história através dos tempos, pois assim estão a reafirmar a sua vitalidade e disponibilidade para enfrentar os desafios em prol dos mais desfavorecidos, como o estão a fazer no presente”, considerou o provedor Bernardo Reis.



No editorial do nº13 de ‘Misericórdia de Braga’, o seu director, Armando Malheiro da Silva, chama a atenção para “a variedade e densidade dos trabalhos e dos registos que se oferecem na secção ‘Misericórdia(s) hoje’ que inclui trabalhos todos eles importantes e de valia inclusive científica”.



O historiador defendeu a criação de números especiais da revista que dêem maior realce às actas de colóquios e outros encontros promovidos pela Misericórdia. O director entende que a revista, ao fim de 13 anos, viu reconhecido o seu “prestígio científico”.

