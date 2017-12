Comércio de Braga encerra ano 2017 com balanço positivo

O comércio de Braga encerra o ano de 2017 com balanço positivo. As estimativas de Rui Marques, director geral da Associação Comercial de Braga (ACB), apontam para um aumento de 10 por cento das vendas face ao ano anterior.



Rui Marques aponta dois factores fundamentais: o aumento do turismo que tem feito crescer a procura em diversos estabelecimentos comerciais e o alívio da carga fiscal junto dos contribuintes que levou ao aumento da confiança dos consumidores.



O director geral da ACB acrescenta um terceiro factor estrutural: a mudança de hábitos dos consumidores. “Estamos a assistir a uma mudança de hábitos de consumo na população portuguesa. As pessoas estão a redescobrir o gosto pelos centros das cidades e pelas compras no comércio de rua”.



Rui Marques lembra que “Braga é uma cidade dinâmica a nível comercial. Há se mpre novos projectos abrir. Somos uma cidade muito empreendedora e inovadora. Estão sempre a aparecer novos conceitos que, muitas vezes, não existem em cidades de maior dimensão como Porto ou Lisboa”. O responsável dá nota que “há cada vez menos lojas devolutas nas principais ruas comerciais e as que existem não é por falta de procura mas deve-se à complexidade de alguns processos, nomeadamente de heranças”.



Para Rui Marques o grande desafio que se apresenta ao comércio é “conseguir expandir esta mancha comercial até ao fundo da Avenida da Liberdade, deixando de estar concentrada em três ou quatro ruas do centro da cidade”, reconhecendo que este é desafio para as próximas décadas. “É um desafio para duas ou três décadas, mas é nosso objectivo alargar o perímetro comercial como forma de dar nova vida a algumas zonas da cidade”.

