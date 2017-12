Cabeceiras de Basto: Mulher morreu queimada depois de cair na lareira

Uma mulher de 86 anos morreu ontem queimada no interior de uma casa do Lugar de Cernadela, freguesia de Refojos, em Cabeceiras de Basto.

A mulher, que estava sozinha em casa, terá caído à lareira, acabando por ficar carbonizada. O alerta foi dado por familiares para o 112, por volta das 14 horas. “Fomos alertados para um incêndio urbano, mas quando lá chegamos deparamo-nos com o corpo da senhora caído sobre uma lareira, a arder, na cozinha da casa”, disse ao ‘Correio do Minho&rs quo;, uma fonte dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses.



A corporação de Cabeceiras de Basto esteve no local com 10 elementos e quatro viaturas, entre elas uma ambulância e carros de combate a incêndios urbanos. A estes meios juntou-se a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Fafe.



A GNR também esteve no local para registar a ocorrência, mas o caso encontra-se a ser investigado pela Polícia Judiciária. Os familiares da idosa receberam acompanhamento psico- lógico do INEM.

