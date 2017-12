Eventos de música com o apoio da Câmara de Guimarães nomeados para Festivais do Ano

Dois eventos de música, que têm o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, estão nomeados para festivais do ano. O “European Festival Awards” celebra os eventos ao vivo mais vibrantes do continente europeu, constituindo-se como um prémio amplamente reconhecido pela indústria, e acontece todos os anos em janeiro, na cidade de Groningen, na Holanda.



Este ano, o festival Mucho Flow, organizado pela Revolve com o apoio do Município, está nomeado como melhor festival nas categorias Best Indoor Festival e Best Small Festival. O Mucho Flow é um festival que tem vindo a consolidar-se no panorama musical nacional, através da aposta em nomes da cena musical independente que pautem pela inovação estética e artística.



Outro festival apoiado pela Câmara Municipal de Guimarães, o L’Agosto, festival urbano vimaranense, está nomeado na categoria Best Small Festival do Iberian Festival Awards. A terceira edição deste prémio acontecerá em 15 de março de 2018, em Lisboa, no auditório do Fórum Lisboa, integrado do Talkfest - International Music Festivals Forum. O certame tem como objetivo a celebração dos melhores festivais do ano de 2017 em Portugal e Espanha.





