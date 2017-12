Município de Ponte de Lima assinala centenário da morte de Manuel José de Oliveira

O Município de Ponte de Lima vai assinalar o primeiro centenário da morte de Manuel José de Oliveira (1918-2018) com uma exposição evocativa da vida e obra do médico e político republicano que consagrou parte significativa do seu trabalho a Ponte de Lima, ao património material e imaterial do concelho e às suas gentes.



Intitulada “Manuel José de Oliveira: limianista e republicano”, a mostra biobibliográfica de tributo - patente ao público na varanda interior da Biblioteca Municipal de Ponte de Lima de 5 de janeiro a 31 de maio de 2018 - congregará 13 painéis com o enquadramento histórico-cultural da época em que se movimen tou e o essencial do percurso do clínico vila-verdense - que também exerceu os cargos de deputado, senador e governador civil do Porto - e possibilitará aos visitantes o contacto com fotografias, documentação e objectos inéditos.



À inauguração da exposição, agendada para a próxima sexta-feira, 5 de janeiro, pelas 18h00, seguir-se-á a palestra “Medicina e cultura em Portugal: o caso do Dr. Manuel José de Oliveira (1877-1918)”, orientada por Armando Malheiro da Silva, professor associado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Ponte de Lima ***

