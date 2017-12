“Questão de Educação” promove “boas maneiras” para tratar do lixo no concelho de Cerveira

O Município de Cerveira vai desenvolver, em parceria com a SUMA, entre os dias 8 e 10 de Janeiro, a campanha de sensibilização ambiental “Questão de Educação”, junto dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar.



Tendo em vista a transmissão das rotinas corretas de acondicionamento e deposição do lixo - quer no domínio doméstico, quer no que diz respeito ao encaminhamento de resíduos (urbanos e especiais) na via pública e em viagem -, bem como a manutenção das melhores condições de salubridade e urbanidade dos espaços de pertença, esta ação procura implicar diretamente o público-alvo, através da explanação de uma metáfora que coloca em evidência as semelhanças entre respeitar regras de comportamento e de tratamento dos demais e respeitar regras de tratamento do lixo.



De forma a consolidar e prolongar a mensagem veiculada, as crianças vão receber suportes de sensibilização, neste caso, jogos didáticos que se suporta na exploração de um jogo de computador protagonizado por duas vizinhas.

