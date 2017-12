Braga acolhe congresso da Juventude Popular

autor Redacção num. de artigos 35243

Braga acolhe, nos dias 27 e 28 de Janeiro, o XXII Congresso Nacional da Juventude Popular (JP), convocado para proceder a alterações aos estatutos da organização. Mais de 200 congressistas reúnem no ‘Braga Retail Center’, espaço que tem servido de alternativa para eventos que se realizavam no Parque de Exposições de Braga, actualmente em obras.



Satisfeito com a vitória da candidatura à organização do Congresso, o presidente da JP de Braga, Francisco Mota, sublinhou “o marco importante” que este evento representa, considerando as alterações estatuárias “sinónimo de vitalidade e inovação das organizações rumo ao futuro”.

A lista da JP de Braga ao Congresso é encabeçada por Rafael Abreu, actual secretário-geral adjunto, que assume “a r esponsabilidade e a enorme motivação colectiva” inerentes a uma candidatura representativa de “um grupo de jovens competentes e entusiasmados em querer dar o seu contributo na construção de uma juventude partidária de futuro”.



Para além de Rafael Abreu, a JP Braga apresenta mais seis candidatos às eleições para congressistas: João Tiago, Marta Soares, Sara Barreiro, Rafaela Seara, Karla Marin e Cláudia Nogueira.

A JP bracarense conta com onze congressistas já confirmados.



“Esta lista vale ainda mais pela qualidade de todos os seus elementos, experientes e conhecedores da realidade da JP, e que certamente darão um contributo inegável na visão de futuro para a estrutura juvenil do CDS-PP”, considera Francisco Mota.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas