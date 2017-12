Espectáculo multimédia no Centro Histórico de Guimarães

O Largo da Oliveira e a Praça de S. Tiago são o palco de uma festa já tradicional em Guimarães, num local igualmente emblemático, classificado há 16 anos pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade. É aqui que são esperadas cerca de 10 mil pessoas para dar as boas-vindas a 2018.

A última noite de 2017 e primeira do novo ano será, assim, celebrada com uma festa com DJ’s, animação de rua e um espectáculo de vídeo mapping que vai anunciar a despedida do ano e a chegada de 2018.



A festa, promovida pela Câmara Municipal de Guimarães, com o apoio dos bares e restaurantes do centro histórico, começa às 23 horas, com a exibição de vídeos na torre da Igreja da Oliveira. Durante a hora que antecede a meia-noite, o público assiste a uma ‘Master Collection’, uma rubrica que percorre as imagens de baú da música vintage, dos anos 20 aos 80, entre telediscos, genéricos e imagens de filmes musicais.



Quando faltarem três minutos para as badaladas que anunciam 2018, um céu estrelado vai surgir na torre da Igreja da Oliveira enquanto uma voz anuncia a chegada do novo ano.

A partir daqui, começa um festival de criatividade e de efeitos especiais de vídeo mapping, com música frenética e variada, dando origem a um mosaico de imagens e ritmos que compõem a arquitectura visual do espectáculo.



Após a meia-noite, a festa no centro histórico continua com muita música, no Largo da Oliveira e na Praça de S. Tiago, a cargo de seis DJ’s, onde estarão vimaranenses, imprimindo um ambiente de animação, som e cor ao centro de Guimarães.

