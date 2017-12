Passagem de Ano em Paredes de Coura com muita animação

O grupo musical HugoBand, bem como os DJ’s Motion, Bitch Boys, Gin Party Soundsytem e Mosca respondem pela animação na noite de Passagem de Ano de Paredes de Coura, que decorre a partir das 22h30 do dia 31 de dezembro na Tenda Aquecida instalada no Largo Hintze Ribeiro e prolonga-se noite dentro a partir das 00h30 na Caixa da Música.



Não falta animação na entrada no Novo Ano promovida pelo Município de Paredes de Coura, completando um vasto programa de atividades que por estes dias tem trazido maior vivacidade a esta vila no coração do Alto Minho, como se constatou por iniciativas tão marcantes como a Escola do Rock e o Arte em Peças, que tantos elogios têm merecido de miúdos e graúdos que por lá têm passado.



Até à noite de Passagem de Ano não falta animação em Paredes de Coura. O Centro Cultural continua a ser o centro das atenções, com uma legião de fãs das peças coloridas mais famosas do mundo a deslumbrarem-se com as fantásticas construções que por estes dias preenchem todos os cantos e recantos deste espaço de eleição.



Quatro mil pessoas passaram pelo ‘Arte em Peças’



Organizada pelo Município em parceria com a Comunidade 0937 -- equipa que também já organizou por duas vezes o ‘Paredes de Coura LEGO® FAN WEEKEND’, dedicadas aos AFOLs - Adult Fan of LEGO® e que apenas ocorre em Skærbæk (Dinamarca) e Tóquio (Japão) --, esta 8ª edição da exposição de construções com peças LEGO® “Arte em Peças® 2017 - LEGO® Fan Event” permite a visitantes de todas as idades ter a oportunidade de observar uma ampla exposição composta por milhões de peças LEGO® que dão vida a centenas de construções originais dos mais variados temas, desde cidades, castelos, piratas, faroeste, espaço, ‘steampunk’, assim como outras construções gigantes criadas por membros da Comunidade 0937, bem como as duas estátuas da temática desta quadra natalícia, pela Bright Bricks do Reino Unido.

Mas há mais. Depois de dois dos mais bem conseguidos ‘blockbusters’ deste Natal em todo o mundo, o musical da Disney “Coco” e as aventuras do mais famoso ursinho em “Paddington 2”, os fãs de Star Wars têm a oportunidade de ver o mais recente filme da sequela - “The Last Jedi”.



