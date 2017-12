Município de Esposende encerra o ano com investimentos de 4,5 milhões de euros

O Município de Esposende tem oito procedimentos concursais a decorrer, num valor que ultrapassa os 4,5 milhões de euros. As mais recentes obras submetidas a concurso pela Polis Litoral Norte, no âmbito do programa “Mar 2020”, concretizarão a intervenção no portinho de Apúlia e na doca de pesca de Esposende, onde serão investidos 1,8 milhões de euros. Estes dados são reveladores da “saúde financeira” da Câmara Municipal de Esposende e evidenciam a materialização do Plano de Atividades sufragado.



“Nos casos do portinho e da doca de pesca, os projetos foram elaborados atendendo a opinião daqueles que são os principais utilizadores da doca e do portinho: os pescadores. As ideias foram transpostas para o papel e visam conferir melhores condições de segurança a quem desenvolve ali a sua atividade profissional. O lançamento do concurso, tal como garanti em recente encontro da Associação de Pescadores, é uma excelente notícia para o fecho deste ano”, sustentou o presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira.



Na doca de pesca de Esposende, investimento global de 1.09 milhões de euros, a obra decorrerá entre maio e novembro de 2018, será instalado um guincho na rampa-varadouro, serão recuperadas ou beneficiadas as plataformas flutuantes e as pontes de acesso pedonal, prevê a colocação de uma plataforma flutuante para armazenamento exterior de aprestos de pesca. A obra inclui melhorias na iluminação pública e a instalação de um posto de abastecimento de combustíveis às e mbarcações, entre outras intervenções.



Já no portinho de pesca de Apúlia, a obra custará 717 mil euros e decorrerão entre abril e outubro do próximo ano, contemplando a beneficiação dos portões, dos sanitários e dos balneários, a reparação de cantarias e sistemas de impermeabilização exteriores dos arrumos de aprestos de pesca. Será colocada uma vedação limitadora do espaço de armazenagem exterior das artes de pesca, colocados estrados no solo, instalado um ponto de água e de iluminação na área exterior. Estas obras prevêm a remoção de afloramentos rochosos, na zona de acesso das embarcações ao mar.



Estas obras decorrem da candidatura da Polis Litoral Norte, Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, a fundos do programa “Mar 2020”, instrumento que visa proteger a pesca tradicional e as pequenas embarcações, em conjugação de esforços com as autarquias. Desde o início da intervenção da Polis, Esposende já beneficiou de obras no valor global de 11,5 milhões de euros, estando em curso obras de valor superior a 8 milhões de euros.



A estas importantes intervenções acrescentam-se os seis procedimentos que estão a decorrer, no valor global de 2.694 milhões de euros e dos quais se destaca a obra de requalificação da Escola Secundária com 3.º Ciclo Henrique Medina (2,142 milhões de euros), o Museu do Sargaço, em Apúlia ou a construção da rede de intercepção de águas pluviais, em Vila Chã.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Esposende ***

