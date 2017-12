“Guimarães à Boleia” pretende fazer do Concelho um local mais amigo do ambiente

“Guimarães à Boleia” é uma plataforma gratuita de partilha de carro em Guimarães, que pretende ser uma ajuda para vimaranenses e visitantes se deslocarem pelos diferentes pontos da cidade e concelho. Com base no conceito de “carpooling” - partilha do carro e custos de deslocação (combustível e portagens) em viagens de trabalho ou de lazer, muito popular na América do Norte e em grande parte da Europa -, a plataforma proporciona aos seus utilizadores uma significativa poupança nos custos de mobilidade, ao mesmo tempo contribuindo para um ambiente melhor. Em Portugal, a partilha do carro é uma prática cada vez mais corrente, indicando estudos recentes que 43% dos portugueses estão interessados em fazê-lo.



A poupança é tanto maior quanto mais passageiros conseguir levar consigo, uma vez que os custos serão divididos por todos, chegando a via gem, em muitos casos, a ser mais económica do que de autocarro ou comboio. Em termos ambientais, a boleia permite que existam menos carros a circular nas estradas e consequentemente um número menor de emissões de CO2 para a atmosfera.



O objetivo desta plataforma é ajudar a encontrar pessoas disponíveis a partilhar boleia de automóvel e fazer com que tenham uma viagem agradável juntos. Com base em anúncios colocados na plataforma e através de contactos diretos entre os interessados, é possível discutir detalhes como o exato ponto de partida, entre outros. As avaliações de perfil são também uma boa maneira de descobrir os mais interessantes parceiros de viagem. A plataforma é de utilização gratuita e está disponível em para condutores e passageiros.



