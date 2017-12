Melgaço: Arrancaram as obras de requalificação da ETAR da Zona Industrial de Penso

autor Redacção num. de artigos 35249

As obras de requalificação da ETAR da Zona Industrial de Penso já arrancaram. O projecto pretende solucionar problemas de falta de capacidade da actual ETAR. Estima-se que a unidade de tratamento irá receber um caudal máximo de 200 m3/d de efluentes industriais (vinícolas e outras indústrias) e um caudal médio de 300 m3/d de efluentes domésticos. A requalificação da ETAR representa um custo total de 748.150,00 euros (Fundo de Coesão: 635.927,50 EUR).



Um dos problemas está relacionado com as adegas: instaladas fora da zona industrial, principalmente no período do ano dedicado às vindimas, deparam-se com o problema de encaminhamento do efluente de origem vinícola, uma vez que no concelho não existe uma estação de tratamento de águas residuais apta para efectuar o tratamento de efluente com as características próprias deste resíduo.



A zona industrial de Penso apresenta elevada importância socio-económica para o concelho, uma vez que proporciona condições para a fixação de unidades industriais que criam postos de trabalho e consequentemente riqueza para a região. A ETAR em questão realiza o tratamento do efluente proveniente das instalações existentes na referida zona Industrial, assim como o efluente doméstico proveniente das habitações da freguesia de Penso e parte da freguesia de Alvaredo. Além das unidades industriais instaladas nesta zona industrial, Melgaço caracteriza-se por ser um concelho onde as empresas ligadas ao sector vinícola predominam. As unidades industriais instaladas na zona industrial drenam directamente o efluente proveniente das suas instalações sanitárias para o colector geral de saneamento, no entanto têm que proceder a um pré-tratamento do efluente originado pela sua actividade, antes do encaminhamento do mesmo para a rede geral de saneamento, o que ocorrerá após a intervenção em causa, quer para as instalações da zona industrial quer para as restantes.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Melgaço ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas