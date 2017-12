Infraestruturas e Portugal efectuou trabalhos em quatro Pontes Metálicas da Linha do Minho

A Infraestruturas e Portugal efectuou trabalhos de pintura e protecção anticorrosiva em quatro Pontes Metálicas da Linha do Minho, localizadas nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Barcelos e Viana do Castelo.



As estruturas intervencionadas foram: Ponte do Ave (km 24,055); Ponte do Cávado (km 49,519); Ponte do Neiva (km 66,357) e Ponte de Âncora (km 95,540).





A empreitada envolveu um investimento de cerca de 900 mil euros, e teve como propósito assegurar a observância de bons índices de fiabilidade, comportamento e segurança destas pontes ferroviárias, atenuando os efeitos da contínua exposição aos vários agentes, tais como a humidade, a salinidade ou a poluição, que originam ambientes com elevado grau de agressividade.



No âmbito dos trabalhos foi executada a decapagem integral das pontes com jato de areia para remoção de toda a tinta existente e de eventua is focos de corrosão, tendo posteriormente sido aplicado um esquema de pintura composto por três camadas de tinta.

De referir ainda que, na Ponte do Rio Ave, complementarmente a esta empreita, técnicos especializados da Infraestruturas de Portugal, procederam a trabalhos de substituição e reparação.



Toda a intervenção foi desenvolvida sem comprometer a circulação regular de comboios e foram integralmente cumpridas as exigências ambientais relacionadas com as medidas de proteção à dispersão de resíduos.



Na Linha do Minho existem 157 pontes e destas 14 são metálicas.

Da rede ferroviária nacional fazem parte 2358 pontes, sendo que destas 547 são pontes metálicas - algumas delas centenárias e de elevado valor histórico e simbólico - e que, graças ao trabalho regular das equipas da IP na sua preservação e manutenção, permanecem ao serviço em excelentes condições de segurança.

