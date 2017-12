Orquestra de Guimarães celebra a chegada de 2018 com um Concerto de Ano Novo

A Orquestra de Guimarães celebra a chegada do novo ano, no primeiro dia de 2018, com um concerto que contará com a participação dos Jovens Cantores de Guimarães e da Academia de Dança Flávia Portes. O concerto tem início às 17 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, e o custo do bilhete é de 5 euros.



Sob a direção do Maestro Vítor Matos, do programa de 2018 constam algumas das mais célebres obras do período dourado dos bailes Vienenses (da família Strauss), assim como uma incursão à icónica à obra de Leonard Bernstein com as suas aclamadas danças sinfónicas do musical West Side Story.



Projecto cultural ambicioso e singular criado pela Câmara Municipal, a Orquestra de Guimarães pretende integrar e potenciar o talento de artistas da região, proporcionando-lhes o contacto com a prática musical orquestral sinfónica.



PROGRAMA I PARTE



Johann Strauss II - Reiter-Marsch, Op. 428 Josef Strauss - Die Soubrette, polka schnell, Op.109 Henry Purcell * - Sound the Trumpet (from “Come, ye Sons of Art ”) John Rutter * - For the Beauty of the Earth Leonard Bernstein - Symphonic Dances from “West Side Story”



II PARTE

Johann Strauss II ** - Künstlerleben Walzer, Op. 316 Johann Strauss II - Tik-Tak, polka schnell Op.365 Johann Strauss II - Csardas from “Ritter Passman”, op. 441 Josef Strauss - Sport, polka schnell, Op.170 Johann Strauss II ** - The Blue Danube, Op.314

EXTRA

Johann Strauss - Radetzky March, Op. 228

