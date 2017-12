Livro ‘Maresia e Fortuna’ revela forma de vida dos pescadores da Apúlia

‘Maresia e Fortuna’ é o título do mais recente livro da jovem autora bracarense Andreia Ferreira. A obra tem como finalidade dar a conhecer a vida dos pescadores da Apúlia, em Esposende, através da adaptação de um clássico grego.

“O livro foi escrito com o intuito de adaptar um clássico grego aos tempos actuais. As pessoas vão lendo o livro e vão descobrindo o clássico grego (que a autora se recusou a revelar qual é). Por outro lado, quis também trazer a história para a praia da Apúlia. Ou seja, o livro explora a vila da Apúlia e a vida dos pescadores”, admitiu a autora.



A escolha da praia minhota, segundo a autora, tem a ver com o facto de ser “uma praia que me diz muito, na medida em que a frequento desde pequenina”.

A promoção de alguns dos locais da vida da autora é uma constante nas obras de Andreia Ferreira.

Outro dos temas abordados em ‘Maresia e Fortuna&rsq uo; tem a ver com as pessoas que têm vidas complicadas. “Exploro também os problemas de uma mulher que viveu momentos complicados na sua vida. Ela tem muitas perdas de memória e precisa de recuperar esses momentos”, acrescentou Andreia Ferreira.



A obra foi publicada em Julho passado e foi bem acolhida pelos leitores “Tenho tido o ‘feedback’ (retorno) de leitores que têm gostado muito do livro. Têm feito comentários muito bons num blogue que eu tenho sobre crítica literária”, considerou Andreia Ferreira.

O livro encontra-se disponível (em formato físico e digital), na livraria virtual Wook, na Bertrand.pt e no Espaço Professor da Porto Editora.



Andreia Ferreira, tem 30 anos, é natural de Braga. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Europeias, tem duas pós-graduações e agora está a frequentar a licenciatura em Direito. É casada e tem um filho. É autora da trilogia Soberba.

