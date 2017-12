Projecto transfronteiriço ajuda a revitalizar termas do Gerês

autor Redacção num. de artigos 35265

O projecto transfronteiriço Raia Termal - ‘Um destino: dois países’ para permitir à Câmara Municipal de Terras de Bouro revitalizar as Termas do Gerês. O autarca Manuel Tibo, que marcou presença no lançamento da iniciativa em Ourense, destacou as obras que vão ser necessárias para dar vida àquele equipamento.

O projecto terá duas componentes de especial relevo, assegurou Manuel Tibo, esclarecendo que uma delas ao nível da requalificação da área envolvente à instância Termal do Gerês (Termas do Gerês) e outra que se focará na projecção da instância termal, quer a nível nacional quer a nível internacional.



A componente física do projecto, continuou o autarca, prevê a execução de duas obras de maior relevo: a recuperação e melhoria da toda a zona ribeirinha do rio Gerês, na vila do Gerês e a criação de um jardim com ervas e plantas aromáticas e medicinais autóctones do Gerês.

O projecto ‘Raia Termal’ é cofinanciado pelo Poctep - Programa Operacional de Cooper ação Transfronteiriça Espanha-Portugal, e tem por objectivo “a preservação e conservação dos espaços naturais fluviais transfronteiriços do Minho e do Lima e visa contribuir para a melhoria do meio ambiente e dos recursos termais das áreas de intervenção do projecto, compreendido entre Ourense e o Norte de Portugal, de modo a contribuir para uma valorização destes recursos termais e consequentemente da oferta turística”, explicou.



E apesar do executivo municipal de Terras de Bouro “apenas ter tomado posse em meados de Outubro, logo que tomou conhecimento do projecto resolveu abraçá-lo de imediato por entender que o mesmo pode contribuir de uma forma muito positiva para o desenvolvimento do termalismo existente no concelho”, vincou o presidente.

O conceito associado ao termalismo levou à diversificação da oferta, alargando-a agora a novos mercados na área da saúde e do bem-estar. “Assim este projecto poderá vir alavancar estes novos desafios”, sublinhou.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas