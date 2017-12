Tratamento da linha do Minho concluído

autor Redacção num. de artigos 35265

A Infraestruturas e Portugal efectuou trabalhos de pintura e protecção anticorrosiva em quatro Pontes Metálicas da Linha do Minho, localizadas nos concelhos minhotos de Vila Nova de Famalicão, Barcelos e Viana do Castelo.

A empreitada envolveu um investimento de cerca de 900 mil euros, e teve como objectivo assegurar a observância de bons índices de fiabilidade, comportamento e segurança destas pontes ferroviárias, atenuando os efeitos da contínua exposição aos vários agentes, tais como a humidade, a salinidade ou a poluição, que originam ambientes com elevado grau de agressividade.



No âmbito dos trabalhos, realizados pela Infraestruturas de Portutgal, foi executada a decapagem integral das pontes com jacto de areia para remoção de toda a tinta exi stente e de eventuais focos de corrosão, tendo posteriormente sido aplicado um esquema de pintura composto por três camadas de tinta.

Na Ponte do Rio Ave, no concelho de Vila Nova de Famalicão, técnicos especializados da Infraestruturas de Portugal, procederam a trabalhos de substituição e reparação.



Toda esta intervenção foi desenvolvida sem comprometer a circulação regular de comboios e foram integralmente cumpridas as exigências ambientais relacionadas com as medidas de protecção à dispersão de resíduos.

Na Linha do Minho existem 157 pontes e destas 14 são metálicas. É graças ao trabalho regular das equipas da Infraestruturuas de Portugal de preservação e manutenção, que a linha ferroviária nacional permanece em boas condições de segurança.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários