Câmara de Cabeceiras de Basto volta a apostar na melhoria da qualidade ambiental

O executivo municipal de Cabeceiras de Basto aprovou cinco novos projectos a candidatar a fundos comunitários para a ampliação das redes de drenagem de águas residuais que servirão as freguesias de Alvite e Faia e, ainda, as localidades de Chacim, Sra. de Fátima e Outeiro na freguesia de Refojos, Outeiro e Painzela. Esta será mais uma aposta do município na melhoria da qualidade ambiental e na melhoria da qualidade de vida das populações.



Os projectos de execução agora aprovados para a ampliação das redes de saneamento darão origem a duas candidaturas - ‘Ampliação das Redes de Drenagem de Águas Residuais nas freguesias de Alvite e Faia’ e ‘Ampliação das Redes de Drenagem de Águas Residuais em Chacim, Sra. de Fátima e Outeiro’ - que serão submetidas ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), Portugal 2020, uma vez que, já em Abril deste ano, a Câmara Municipal havia garantido 1,5 milhões de euros de financiamento comunitário para obras desta natureza.



Para além destas obras que se iniciarão no próximo ano, estão, neste momento, em curso duas empreitadas com um investimento de cerca de dois milhões de euros, uma de ampliação da rede de saneamento entre a Cumieira, freguesia de Cabeceiras de Basto, passando por Painzela e ligação à ETAR de Refojos; e outra de ampliação da rede entre Alvite, passando por Paçô, Olela e ligando à ETAR do Arco de Baúlhe, estação de tratamento que, por sua vez, será totalmente renovada. Actualmente em curso, os dois projectos de ampliação são, também, financiados pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), Portugal 2020.

