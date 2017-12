Município de Barcelos reforça condições para a manutenção de serviços do Ministério da Agricultura

A Câmara Municipal continua a apostar na manutenção de serviços do Ministério da Agricultura em Barcelos, criando as condições para o pleno desenvolvimento das actividades da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) e da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).



Em junho de 2017, através de um acordo de colaboração assinado entre estas entidades e o Município de Barcelos, foi garantida a manutenção do funcionamento no concelho de Barcelos da Divisão de Alimentação e Veterinária de Braga, bem como da Delegação da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, através da cedência de gabinetes e demais infraestruturas adequadas no antigo quartel dos Bom beiros de Barcelinhos, promovendo o Município as adaptações indispensáveis ao seu funcionamento.



Agora, o Município disponibiliza-se para ceder novo espaço naquele antigo quartel, ao nível do 2.º piso, àquelas entidades, conforme os termos do acordo aprovado pelo executivo municipal, na última reunião ordinária de 2017, realizada a 28 de dezembro.



Na mesma reunião, foi aprovado um outro protocolo de cooperação com a DGAV, no âmbito dos controlos oficiais aos matadouros na área do concelho de Barcelos, ao nível da inspecção sanitária. Através deste protocolo, a Câmara Municipal disponibilizará à DGAV quatro médicos veterinários para serem designados veterinários oficiais.

