Encontra-se aberto concurso para atribuição da exploração do Bibliocafé da Casa da Juventude de Esposende. As candidaturas podem ser apresentadas na Câmara Municipal de Esposende até ao dia 4 de janeiro de 2018, sendo ainda admitida a exploração de uma esplanada no exterior do edifício.



Pode concorrer qualquer pessoa, singular ou colectiva, desde que esteja habilitada ao exercício da actividade e apresente os documentos exigidos.



O valor base a partir do qual podem ser feitas ofertas é 75 euros por mês, sendo que nos critérios de adjudicação será considerada a proposta de renda mensal de mais alto valor (50%), a qualidade do projecto de dinamização do equipamento (30%) e a formação e experiência profissional dos concorrentes (20%).



O arrendatário obriga-se a assegurar a abertura do estabelecimento, de segunda-feira a sábado, das 9h30 até ao encerramento da Casa da Juventude. O prazo do contrato de arrendamento é de 5 anos, podendo ser renovado por períodos sucessivos de 1 ano, até ao máximo de 5 anos.



As regras do concurso podem ser consultadas no Serviço de Atendimento Personalizado da Câmara Municipal de Esposende, com sede na Praça do Município, 4740-223 Esposende, durante o horário normal de expediente (dias úteis, das 8h30 às 16h00). O Regulamento está também disponível na página da internet da Autarquia, em www.municipio.esposende.pt → município → Câmara municipal → Editais → Património → Exploração do Bibliocafé no edifício da Casa da Juventude. A disponibilização em suporte papel é sujeita ao pagamento de taxas, nos termos da tabela em vigor.



Em actividade desde 2006, a Casa da Juventude é um equipamento com forte dinâmica, nomeadamente no desenvolvimento de eventos culturais e de lazer, destinados, preferencialmente, aos jovens, mas abertos a toda a comunidade. Além de albergar a Escola de Música de Esposende, dispõe de bibliocafé com jogos e leitura específica, salas para realização de oficinas, sala de estudo, espaço polivalente para pequenas realizações culturais, workshops, conferências, entre outras, espaço multimédia com acesso gratuito à Internet e gabinetes de atendimento aos jovens.

