Jéssica Augusto participa na Corrida dos Reis da Póvoa de Varzim

autor Redacção num. de artigos 35265

A primeira edição da RCM Corrida dos Reis, que decorrerá na Póvoa de Varzim no dia 6 de janeiro às 20h, terá um dorsal nº1 especial.



Aos 35 anos, a atleta do Sporting está a festejar 20 anos do seu início no atletismo a que juntou, em abril último, a prim eira vitória numa maratona, em Hamburgo (Alemanha).



Foi 14 vezes campeã nacional em várias distâncias, três presenças olímpicas, Jéssica Augusto possui três bronzes e uma prata em Europeus, bem como quatro ouros e uma prata em Europeus de corta-mato.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas