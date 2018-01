Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco com horário alargado em Janeiro

autor Redacção num. de artigos 35265

O início de um novo ano representa para muitos estudantes a abertura da época de exames do primeiro semestre. É a pensar nisso mesmo que a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, retoma a partir do dia 2 de janeiro o horário alargado até às 24h00. A medida estará em vigor até 31 de Janeiro, regressando depois nos meses de maio e junho e, novamente em dezembro de 2018.



A medida que arrancou há um ano, no início de 2017, tem-se revelado um verdadeiro sucesso, contando com uma adesão a este horário de vários milhares de estudantes.



“Sair à noite para estudar na Biblioteca está, assim, a tornar-se um bom hábito entre os nossos estudantes e isso é de enaltecer”, afirma a propósito o presidente da Câmara Muni cipal, Paulo Cunha, mostrando-se muito satisfeito com o sucesso da iniciativa. “Os números não deixam dúvidas e deixam-nos muito satisfeitos, sustentando a nossa aposta em corresponder às necessidades dos nossos jovens, criando uma ligação mais próxima e cúmplice com eles e auxiliando-os na concretização dos seus objetivos”, salientou.



Em 2017, o número total de entradas no horário alargado foi de 2.264.

Assim, até 31 de janeiro, a Biblioteca Municipal funciona às segundas das 14h00 às 24h00, de terça a sexta-feira das 10h00 às 24h00 e aos sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. O edifício está localizado na Avenida Dr. Carlos Bacelar.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas