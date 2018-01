Terras de Bouro presente no lançamento do projecto da Raia Termal

“O Projeto Raia Termal cofinanciada pelo POCTEP (Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal) tem por objeto a preservação e conservação dos espaços naturais fluviais transfronteiriços do Minho e do Lima e visa contribuir para a melhoria do meio ambiente e dos recursos termais das áreas de intervenção do projecto, compreendido entre Ourense e o Norte de Portugal, de modo a contribuir para uma valorização destes recursos termais e consequentemente da oferta turística.



Apesar do executivo municipal de Terras de Bouro apenas ter tomado posse em 20/10/2017, logo que tomou conhecimento do projecto resolveu abraçá-lo de imediato por entender que o mesmo pode contribuir de uma forma muito positiva para o desenvolvimento do termalismo existente no concelho.



A Instância Termal do Gerês tem a particularidade de se encontrar localizada em pleno coração do único Parque Nacional de Portugal, tratando-se de uma zona com paisagens deslumbrantes e com uma riquíssima fauna e flora que o complementam, tornando-o um destino turístico, só por si, de excelência.



Há mais de dois mil anos já os Romanos exp loravam e tiravam partido dos benefícios das águas termais do Gerês, apesar de na altura as terras do Gerês serem um local de difícil acesso.

Os poderes curativos destas águas rapidamente se espalharam e fizeram afluir àquele local grande número de pessoas, o que fez com que à volta das termas tenham surgido inúmeros empreendimentos turísticos e hoteleiros.



Apesar de actividade termal se ter desenvolvido sobretudo através das características distintivas conferidas pelas águas e pelas actividades terapêuticas que eram desenvolvidas em cada instância termal, certo é que a evolução do conceito associado ao termalismo levou a que se tornasse necessário diversificar a oferta existente, alargando-a agora a novos mercados na área da saúde e do bem-estar. Assim este projecto poderá vir alavancar estes novos desafios resultantes de um mercado cada vez mais exigente.



O projecto em questão terá duas componentes de especial relevo, uma delas ao nível da requalificação da área envolvente à Instância Termal do Gerês (Termas do Gerês) e outra que se focará na projecção da instância termal, quer a nível nacional quer a nível internacional.

