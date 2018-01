Ponte de Lima: Biblioteca promove Cinema em Família em sábado de Reis

autor Redacção num. de artigos 35266

A Biblioteca Municipal de Ponte de Lima vai dinamizar nova sessão do Cinema em Família com a exibição do filme de animação - “Bailarina” - no próximo sábado, dia 6 de Janeiro, pelas 15 horas, na sala infanto-juvenil.



A longa-metragem - centrada na história de uma menina órfã que persevera na luta pela concretização do seu sonho de vida - inclui, como habitualmente, a oferta de pipocas.

Deixe-se seduzir pelo filme “Bailarina”, que na versão portuguesa conta com as vozes de Mia Rose, Cifrão, Sara Prata e Vítor Norte, e reserve já um lugar na matinée de sábado de Reis.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas