Mais de 100 alunos de Celorico de Basto receberam prémios de valor e excelência

Foram 111 os alunos do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto que receberam o prémio de Excelência, sendo que a nove estudantes foram-lhes atribuídos o prémio Valor. “É muito gratificante para o agrupamento de escolas mas também para toda a comunidade verificar que os alunos se mantêm empenhados em obter bons resultados, quer no plano curricular quer na conduta”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva.



Os prémios, entregues durante uma cerimónia que reuniu a comunidade educativa, destinam-se a tornar patente o reconhecimento de aptidões e atitudes dos alunos ou grupos de alunos do ensino básico e do ensino secundário que tenham evidenciado valor e excelência nos domínios cognitivo, cultural, pessoal ou social, bem como premiar casos específico s e excepcionais.

“São resultados que nos deixam orgulhosos e que não premeiam apenas os alunos mas toda a comunidade educativa, porque todos, pais, encarregados de educação, professores, assistentes operacionais e técnicos, são também, responsáveis pelo sucesso dos alunos”, sublinhou o autarca, que esteve presente na cerimónia.



O Agrupamento de Escolas dispõe de uma série de apoios e reforços para que todos os alunos consigam atingir os melhores resultados. “Estes prémios, entregues a todos os graus de ensino, a todos aqueles que se distinguiram pelo desempenho curricular e pela forma evidente como cumpriram e respeitaram os valores expressos no projeto educativo deste agrupamento, deixam-nos particularmente orgulhosos”, sublinhou o director do agrupamento, Ernesto Mesquita.

