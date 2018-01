Câmara de Viana do Castelo avança com projecto social ‘Ensinar o Coração’

A Câmara Municipal de Viana do Castelo vai promover um projecto social para promover a inclusão, a coesão e o desenvolvimento das populações mais fragilizadas do concelho.

O projecto, que é alvo de uma candidatura denominada ‘Intervir, Inovar, Capacitar’ do Programa Operacional Regional - Norte 2020, tem como parceiros o Gabinete de Apoio à Família (GAF) e a Sociedade de Instrução e Recreio Darquense (SIRD).



Denominado ‘Ensinar o Coração’, vem de encontro aos objectivos estratégicos definidos no PAICD/PEDU do Município de Viana do Castelo e surge da necessidade em colmatar as fracturas sociais e territoriais do concelho, de forma a contribuir para uma maior coesão, inclusão e desenvolvimento da sua população.

Em causa está o apoio à população mais desfavorecida, tendo como missão capacitar os mais desfavorecidos com estratégias que lhes permitam enfrentar novos desafios.



Para tal, este projecto desenvolv er-se-á através da dinamização de acções e actividades diversas, designadamente acções de capacitação para a parentalidade positiva, com as quais sefornecerá aos pais, ou outros prestadores de cuidados, conhecimentos específicos e estratégias que ajudem a promover o desenvolvimento da criança.

Está prevista também a alfabetização afectiva, a prevenção primária da violência de género, na educação pré-escolar, que pretende construir e aplicar, em colaboração com os agentes educativos, um programa inovador de promoção da cidadania e não-discriminação.



Na acção intervenção pela arte pretende-se enfrentar os problemas da comunidade local, através da metodologia de intervenção pedagógica, ligada às artes de palco.

Os laboratórios sociais consistem na criação e desenvolvimento de laboratórios, que apoiem e criem condições para o surgimento de ideias, soluções e projectos inovadores que visem contribuir para a resolução de desafios sociais do território.

