Acções solidárias envolvem toda a comunidade

Enquadradas nas acções de sensibilização para a minimização das carências financeiras e sociais, a Comissão Social da Freguesia de S. Victor empreendeu a iniciativa ‘Solidariedade Mais’, enquadrada no propósito social da Junta de Freguesia de S. Victor, com intuito de reforçar a coesão social.



As iniciativas envolveram várias escolas da freguesia e instituições culturais, sociais e até desportivas num esforço de “conceder um sorriso à população mais necessitada, sobretudo num momento tão especial como é o Natal, em que nenhuma família devia passar privações”, sublinhou o presidente da autarquia, Ricardo Silva.



A Junta de Freguesia de S. Victor alerta para a “crescente dificuldade” que tem sentido no terreno, com mais de seis mil desempregados inscritos no GIP, com um apoio directo a quase 200 famílias, as quais foram beneficiárias de Kits SOS (cabazes com bens alimentares), de enxovais para bebés e roupas para várias idades.



Alunos e famílias, funcionários e professores das escolas da freguesia promoveram campanhas de recolha de bens alimentares e de roupa. A Associação de Pais da EB1 de S. Victor transformou “um pequeno gesto em grandes sonhos a partir da recolha de brinquedos”, iniciativa igualmente replicada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI do Bairro da Alegria. Também os ‘Sons do Tibete’ realizaram um concerto, pedindo aos participantes que doassem uma prenda/brinquedo. Já a associação ‘Alforriados’ promoveu uma recolha de produtos de higiene pessoal.



Pelo terceiro ano consecutivo, a Unidade Local da Autoridade para as Condições de Trabalho promoveu uma campanha de recolha de vestuário e brinquedos.

Também, o Grupo Coral de Guadalupe, com a ‘Missão Põe Azeite’, reuniu 257 litros de azeite, tal como o Hóquei Clube de Braga se propõe reunir garrafas de óleo alimentar no próximo jogo. O grupo reuniu, ainda, vários produtos de puericultura.



Entretanto, também se procedeu à campanha de produtos de recolha de alimentos, numa parceria com o Braga Parque e com o Pingo Doce. Esta campanha contou com o apoio e empenho da Pastoral de Jovens de S. Victor, do Agrupamento CNE de S. Victor, da Profitecla, do Coro Académico da UMinho e de dezenas de voluntários.



Na preocupação de reforçar o balcão alimentar da Comissão Social, também o iPUM - Percussão do Minho, entregou vários produtos alimentares.

Pela primeira vez, e com “resultados extremamente positivos”, a Comissão Social disponibilizou o Quiosque da Senhora-a-Branca para recolhas solidárias de vários produtos.

