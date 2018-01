“Somos responsáveis por aquilo que conseguimos cativar”

A PASEC - Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais, com sede em Vila Nova de Famalicão, realizou, pela oitava vez, a Assembleia Internacional Juvenil.

Tendo como mote ‘SER - Submundos e Realidades’, neste encontro internacional de jovens destacam-se duas mensagens fortes: a primeira dirigida aos agentes sociais e comunitários como responsáveis por aquilo que conseguem cativar; e a segunda de carácter mais individual que o projecto de vida de cada um deve assentar num compromisso colectivo que possibilite a cada jovem atingir todo o seu potencial.



A última etapa de trabalho teve lugar entre as cidades de Bragança e Guimarães e contou com a participação de 35 delegados jovens eleitos.

A Assembleia Internacional Juvenil 2017 teve por base o projecto europeu SER, apoiado pelo Programa Erasmus + da União Europeia e teve como principais parceiros organizações da Alemanha e Luxemburgo. Este trabalho foi complementado com acções em Itália e Turquia.



A AIJ 2017 através do proje cto SER conheceu várias etapas. Uma das suas principais acções passou pela promoção do uso das novas tecnologias de comunicação e informação como forma de capacitação e inclusão de jovens com comportamentos compulsivos, envolvendo estes como mediadores de um processo de aprendizagem junto de jovens com necessidades especiais ou vítimas de exclusão, ao mesmo tempo que embarcavam num processo de reflexão sobre os seus comportamentos e como os mediar.



Outro dos objectivos centrais da AIJ 2017 - Projecto SER centrou-se no desenvolvimento de novas metodologias de educação não formal no que toca ao combate a comportamentos aditivos com a tecnologia, capacitar os jovens participantes deste projecto a desenvolver ferramentas de autoanálise e pensamento crítico que lhes permitissem progredir ao nível das suas competências de envolvimento social e capacitar trabalhadores de juventude no seu trabalho com jovens em risco de exclusão.

Os trabalhos da Assembleia Internacional Juvenil 2017 prosseguem até ao próximo dia 12 de Janeiro.

