Guimarães: “Convívios ao Piano” pretende consagrar pianistas em início de carreira

autor Redacção num. de artigos 35266

O Festival de Música “Convívios ao Piano”, cuja temática incide no piano e na literatura musical para este instrumento, pretende abordar a novíssima e consagrada geração de pianistas, com os seus percursos académicos recentemente terminados e em pleno início de carreiras profissionais. Trata-se de um ciclo de sete concertos que pretende atrair os melómanos e público em geral, bem como o vasto universo dos alunos e professores das escolas de música de Guimarães e da região.



De entre os objetivos da iniciativa, destaque para a captação de novos públicos, o reforço de Guimarães como concelho de referência na área cultural, o incentivo da aprendizagem do piano e o fomento do turismo cultural.



O cartaz está já definido e terá os seguintes concertos (sábados às 19 horas):



13 de Janeiro - Luís Costa (piano), José de Eça (voz)

3 de Fevereiro - Pedro Emanuel Pereira (piano)

24 de Fevereiro - José Miguel Borges (piano)

10 de Março - João Pedro Almeida (piano)

17 de Março - Pedro Emanuel Pereira (piano), Carlos Ferreira (Clarinete)

7 de Abril - Marian Pivka, (piano), Eliseu Silva, (violino) - concerto de encerramento



Para além dos concertos, “Convívios ao Piano” propõe atividades paralelas que incluem tertúlias com os artistas, destinadas a jovens estudantes, e masterclasses dirigidas por músicos presentes no festival e destinadas a alunos da região.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas