Viana do Castelo: Câmara Municipal editou tomo 51 dos Cadernos Vianenses

A Sala Couto Viana da Biblioteca Municipal recebeu a apresentação do Tomo 51 dos Cadernos Vianenses. A edição da Câmara Municipal junta textos de figuras da cultura vianense, que versam diversos temas e estudos de diversos colaboradores.



Esta edição dos Cadernos Vianenses, que o autarca de Viana do Castelo, na sua apresentação, classifica como “um repositório da nossa cultura” e uma “tradição de Viana do Castelo”, integra estudos diversos de António Motos Reis, Porfírio Pereira da Silva, David F. Rodrigues, Marlene Azevedo, Ana Filomena Curralo, António Pimenta de Castro, Gonçalo Fagundes Meira, Rui Faria Viana, António Rodrigues França Amaral, Carlos Alberto da Encarnação Gomes e de Domingos da Calçada.



O Tomo 51 integra também estudos sobre Manuel de Aguiar Barreiros e as Igrejas românicas de Viana do Castelo, sobre Camilo Castel o Branco, sobre a representação gráfica das mordomas e lavradeiras nos cartazes da Romaria, sobre o projeto de Guerra Junqueiro para a bandeira da República, as controvérsias da Linha do Vale do Lima, as viagens comerciais do Gil Eannes, o processo da Via Sacra da Areosa, os pilotos de Viana do Castelo e o Cardeal Saraiva em Carvoeiro.

Paralelamente, a edição apresenta os “continuados” sobre a talha religiosa de Viana do Castelo de Francisco José Carneiro Fernandes, sobre a criatividade de Rui Pinto de J. da Cruz Lopes e o arrolamento dos bens das igrejas de António Maranhão Peixoto.



Para José Maria Costa, esta edição, assim como todas as anteriores, permitirá “preservar ideias, opiniões, escritos e documentos ao longo dos anos, que serão, um dia, espólio do saber e da cultura vianense”.



Nota da C.M. de Viana do Castelo

