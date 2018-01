Hospital de Braga deu as boas-vindas a uma centena de jovens médicos

O Hospital de Braga recebeu, hoje, 63 médicos recém-licenciados que vão frequentar o Internato de Ano Comum durante o ano de 2018 e 38 Internos de Formação Específica que nos próximos anos vão realizar a sua especialidade.



A sessão de acolhimento decorreu nos Auditórios do Hospital e contou com a presença de José Luís de Carvalho, Administrador Executivo do Hospital, Luís Basto, Diretor do Internato Médico e Alberto Bessa Peixoto, Diretor Clínico que juntamente com Narciso Oliveira do Serviço de Medicina Interna deram as boas-vindas aos médicos e futuros especialistas que escolheram o Hospital de Braga para realizar o seu internato.



A cooperação com as instituições universitárias, a formação e invest igação têm sido uma aposta constante do Hospital de Braga, com o objetivo de fomentar a permanente atualização e inovação dos profissionais e da comunidade científica e médica. Atualmente, o Hospital de Braga possui Idoneidade formativa, atribuída pela Ordem dos Médicos, em 28 especialidades médicas, o que reconhece a qualidade clínica e capacidade formativa desta unidade hospitalar.



O Internato Médico

O Internato Médico é composto pelo Ano Comum - primeiro ano do Internato caracterizado por um período de formação geral onde o médico tem oportunidade de contactar com vários serviços - a que se segue um período de especialização que poderá durar entre 4 e 6 anos.



