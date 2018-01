Arcos de Valdevez: Município apoia associações do concelho

Todos os anos, para além de outro tipo de apoios pontuais, a Câmara Municipal celebra protocolos de apoio à atividade com as diversas associações existentes no concelho.



Recentemente celebrou protocolos de colaboração com a Associação Amigos de Sá - Associação Cultural e Desportiva no valor de € 1.500,00, com a associação de Pesca Desportiva do Vez no valor de € 4.000,00 e com a Associação Cultural e Recreativa Amadora Prozelense no valor de 10.000,00€.



De referir que a Câmara Municipal de Arcos d e Valdevez tem uma forte parceria com as Associações Recreativas, Sociais, Culturais e Desportivas do concelho. Esse apoio reflete o reconhecimento por parte do município em relação a toda a dinâmica desenvolvida por parte de todas as entidades, pois sem a dedicação e parceria existente, tornava-se impossível prestar à comunidade o serviço que se presta de forma diversificada em termos de atividade e idades dos públicos, cobrindo todo o concelho através das associações e das instituições.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

