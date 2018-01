Município de Famalicão doa terreno à Engenho

O município de Vila Nova de Famalicão doou à Engenho - Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este o terreno onde está sedeado o Centro de Apoio Comunitário da instituição, localizado na freguesia de Arnoso Santa Maria. O terreno com cerca de 4.500 metros quadrados e com o valor patrimonial de 544 mil euros estava cedido através de direito de superfície à Engenho desde 2002.



A escritura de doação foi celebrada no passado dia 19 de dezembro, nos Paços do Concelho.

Para o presidente da instituição, Manuel Augusto de Araújo, “a doação deste terreno representa, acima de tudo, o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Engenho ao longo dos anos. É, sem dúvida, uma manifestação de confiança por parte do município, mas é também um desafio para a Engenho fazer mais e melhor em prol das comunidades que representa”.



Além disso, a doação do terreno irá permitir à Engenho maior facilidade nos processos de ca ndidatura a novos projetos, em termos de avaliação e aprovação, assim como maior poder de negociação junto da banca.



Para Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, esta doação “é um sinal que a autarquia dá à comunidade da importância do trabalho desenvolvido pela Engenho”. “Trata-se de uma instituição com mais de 20 anos que se distingue pelo enorme e exemplar trabalho social promovido no âmbito do movimento associativo local, regional e nacional, sendo um parceiro e interlocutor privilegiado no desenvolvimento multidimensional, integrado e integrador desta zona do concelho”.



Refira-se que a Engenho é uma instituição particular de solidariedade social orientada para a promoção da solidariedade e do desenvolvimento local, atuando com particular incidência nas freguesias de Arnoso Santa Maria, Arnoso Santa Eulália, Sezures, Lemenhe e Jesufrei.



