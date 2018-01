‘Aqui às 5’ prima pela diferença com sugestões caseiras e saudáveis

A quarta edição da iniciativa ‘Amigos do Café’ apresenta 25 sugestões de pequenos-almoços saudáveis e económicos, com o preço promocional de dois euros por menu.

Há espaços que se repetem, mas há outros que se juntam para que tenha a possibilidade de conhecer e experimentar a oferta da região ao longo deste mês de Janeiro.

Sozinho ou acompanhado, antes de ir trabalhar ou de um bom passeio matinal, o café ou se preferir um chá é sempre uma boa opção.



‘O Aqui às 5’ é uma boa escolha. É um salão de chá e pastelaria que prima pela qualidade dos seus produtos e serviços, onde poderá passar óptimos momentos num ambiente agradável.

Localizado na Quinta de Cabanas, em S.Vicente, o novo espaço abriu há apenas 9 meses, mas o balanço é muito positivo. “Já somos um caso de pequeno sucesso. Quem vem gosta e passa a palavra”, contou Vera Costa, gerente do ‘Aqui às 5 - Casa de Chá’.



Incutir nos bracarenses o hábito do chá é um dos objectivos deste novo espaço que se apresenta muito aprazível, com sugestões variadas de infusões e propostas de bolinhos caseiros a acompanhar. “Curiosamente, no início as pessoas vinham mesmo às cinco para tomar o britânico Chá das 5”.

Aqui, encontra-se uma vasta panóplia de infusões, desde verdes, vermelhos, brancos e outros muito particulares.



Quanto aos doces, há sempre bolinhos ou scones a sair quentinhos do forno, a par de outras propostas caseiras como o Chiffon de laranja ou o bolo de noz.

Nos Amigos do Café, a proposta do ‘Aqui às 5 - Casa de Chá’ vai para Latte macchiato (galão), pão de centeio alemão com amêndoa ou chapata com doce de compota e taça composta por fruta, muesli, iogurte e compota. Um sugestivo pequeno - almoço que pode desfrutar, até ao final do mês de Janeiro, das 8 da manhã ao meio-dia.

