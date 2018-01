Óscar Casares jubilou com duplo aniversário

O bracarense Óscar Casares comemorou 25 anos de um percurso profissional, onde pontuam a pintura, a alta costura e o teatro, no mesmo ano que celebrou os seus 40 anos de vida.

Foi com uma festa glamorosa e inspirada em motivos barrocos e no Carnaval de Veneza e sob o mote’Le soleil noir’ que Óscar Casares assinalou o duplo aniversário, em Dezembro,no Mosteiro de S. Martinho de Tibães.



Os convidados, trajados a rigor, foram recebidos por dois guardas de honra e os seus cavalos brancos que ladearam a escadaria iluminada por centenas de círios.

Na antecâmara da Sala do Capítulo, onde decorreu o concerto da orquestra Bracara Ensemble com intervenções da mezzo-soprano Cristina Gonçalves, estiveram expostos alguns trajes da autoria do artista e projecções das suas obras mais significativas.



Óscar Casares entrou ao som de trompete e do ‘Te Deum’, de Lully, trajando um fato negro confeccionado no seu atelier, co mo se tivesse saído da corte de Versailles, do século XVIII.

O banquete decorreu na sala da lareira da Hospedaria do Mosteiro de Tibães.

Óscar Casares despertou cedo para a pintura e aos 13 anos já comprava telas às escondidas dos pais que acabaram rendidos à sua arte.



A sua primeira mostra de pintura realizou-se no Instituto Português da Juventude de Braga, captando as atenções. Foi na galeria Belo Belo que Óscar Casares cresceu “como homem e artista” confessa o próprio.

Na pintura, já experimentou o abstracto, a paisagem, o retrato e mais recentemente a arte sacra e já conta mais de 300 obras espalhadas por diferentes países.



Retratou Nicole Kidman; Madonna, o Papa João Paulo II e o actual Papa Francisco, cuja pintura está na galeria dos Museus do Vaticano.

A paixão pelos diferentes materiais levou Óscar Casares ao mundo da alta costura e aos palcos do teatro como actor e autor de peças de guarda-roupa.

