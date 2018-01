Intercâmbio envolve universitários minhotos

Cento e trinta e cinco estudantes, docentes, investigadores e pessoal administrativo de universidades e institutos politécnicos de Portugal (incluindo a Universidade do Minho e os institutos politécnicos do Cávado e Ave e de Viana do Castelo) vão participar, a partir de Fevereiro, num intercâmbio com alunos do ensino superior da vizinha Galiza.

O intercâmbio, que resulta do programa ‘Iacobus’, vai na quinta edição e prolonga-se até ao dia 30 de Junho.



Com um financiamento avaliado em quase 150 mil euros, este programa é financiado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha - Portugal (POCTEP) e coordenado regionalmente pela CCDR-N. Até ao momento o projecto ‘Iacobus’ registou um total de 295 candidaturas. Daquelas, a comissão de avaliação do ‘Iacobus’ seleccionou 135 par ticipantes, 65 de universidades portuguesas e 70 oriundas de universidades galegas.

O intercâmbio abrange as áreas das ciências da saúde, humanidades, engenharias, ciências económicas e empresariais, ciências sociais, tecnologias da informação e comunicação, ciências ambientais, recursos naturais e direito, entre outras.



O projecto abrange também as universidades do Porto, Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade Católica Portuguesa e os institutos politécnicos do Porto e Bragança, para além das três universidades galegas de Vigo, Corunha e Santiago de Compostela.

O projecto ‘Iacobus’ fomentar a cooperação e a mobilidade académica no espaço universitário luso-galaico para promover a aposta em comum de projectos formativos e de investigação científica. Envolve 11 instituições do Norte de Portugal e da Galiza.

