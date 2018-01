In.Cubo promove sessão Networking 'Da era industrial à co-criação' - Agenda Industria 4.0 & Economia Social

A In.Cubo em parceria com a Universidade de Santiago de Compostela, realizou nas instalações da In.Cubo em Arcos de Valdevez, uma Sessão de Networking - 'Da era industrial à co-criação' - Agenda Industria 4.0, dirigida a empresas de economia social, setor da criação, inovação e moda, empreendedores e pessoas com iniciativa na denominada economia social.



Esta sessão teve como principal objetivo a partilha de ideias e o debate acerca das mudanças que a indústria 4.0 apresenta nas dinâmicas empresariais. Sendo muito importante que o nosso tecido empresarial acompanhe essa mudança de paradigma, para que continuemos a ter empresas competitivas e uma economia sustentável e de futuro. Percebendo também, a necessidade de encontrar formas de adaptar o m ercado de trabalho a esta nova realidade, assumir que muito do mercado de trabalho que hoje conhecemos não será o mesmo amanhã, é fundamental ter consciência e saber adaptar-nos para que esta mudança, em curso, não aumente a precariedade do trabalho e a sustentabilidade do chamado estado social.



Esta iniciativa insere-se no âmbito do Projeto LACES - Laboratórios de apoio à criação de emprego e empresas de economia social, financiado pelo programa Interreg V-A Espanha-Portugal (Poctep) 2014-2020. Visando contribuir para o fomento da economia social na Euro-região Galiza-Norte de Portugal, de forma a melhorar a competitividade e impulsionar projetos empresariais de economia social no espaço transfronteiriço.



*** Nota da In.Cubo ***

