Guimarães: Rua das Eiras em Creixomil só reabrirá ao trânsito depois do dia 15 de janeiro

autor Redacção num. de artigos 35299

Condições climatéricas adversas influenciaram execução dos trabalhos. Fim de semana de bom tempo servirá para continuar a obra. Reabertura prevê-se para meados deste mês.



A reabertura ao trânsito da rua da Eiras, em Creixomil, prevista para o dia 5 de janeiro, deverá acontecer em meados deste mês, de acordo com a previsão do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Guimarães. O motivo do adiamento deve-se às adversas condições climatéricas que se têm verificado nas ultimas semanas, facto que provocou um abrandamento na execução dos trabalhos (execução de Box-cuverts nas três linhas de á gua existentes), bem como a interrupção de alguns trabalhos em curso.



Prevendo-se melhorias nas condições meteorológicas, o fim de semana será utilizado para acelerar a execução dos trabalhos em falta o mais rapidamente possível, de forma a que o trânsito possa circular, segundo a previsão dos técnicos, no próximo dia 15 de janeiro.



Recorde-se que as obras na Rua das Eiras resultam da 1ª fase de construção da Ecovia de Guimarães. A Câmara Municipal de Guimarães apela à compreensão de todos os que se têm visto privados da utilização dessa via.



*** Nota da C.M. de Guimarães ***

