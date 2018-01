Jovem vimaranense premiada em concurso da Organização das Cidades Património Mundial

Bárbara Correia é natural de Guimarães e estuda na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Venceu o primeiro prémio com uma pintura de técnica mista sobre tela.



A vimaranenses Bárbara Correia, de 21 anos, aluna do 3º ano da Licenciatura em Pintura da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, foi a vencedora da categoria “Jovens Nascidos entre 1996 e 2000” do Concurso de Expressão Artística promovido pela OCPM - Organização das Cidades Património Mundial. A obra vencedora, “Sem título”, com 130 x 180 cm, em Técnica Mista sobre Tela, alcançou o primeiro lugar na categoria que premiou a sua autora com 300 euros.



Bárbara Correia divulga o seu trabalho artístico na página de criativos Behance, no endereço ance.net/barbara-cobaed>, nas redes sociais e através de ilustrações de contos infantis.



O Comité de Avaliação foi constituído pelo Coordenador Regional para o Sul da Europa e o Mediterrâneo, Rafael Pérez de la Concha Camacho, pelo Coordenador do Projeto Herança e Juventude, María del Pozo López, de Aranjuez, pelo Coordenador do Projeto Craft, Ángela González Quesada, de Granada e pelo Coordenador do Projeto de Mobilidade, Rosa Lara Jiménez, de Córdoba.



O concurso dividiu-se em duas categorias - para jovens nascidos entre os anos de 2001 e 2007 e para jovens nascidos entre 1996 e 2000 - e foi promovido a partir do site . Cada participante apresentou no máximo um trabalho por cada disciplina artística.



